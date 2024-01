Markas tra 'Italy's Best Employers for Women 2024'

Markas, azienda multiservizi di Bolzano, è tra i migliori datori di lavoro per donne in Italia.

A certificarlo lo studio "Italy's Best Employers for Women 2024", condotto dall'Istituto Tedesco Qualità ITQF, in collaborazione con La Repubblica Affari & Finanza.

La ricerca - informa una nota - si è basata su un sondaggio indipendente, che ha coinvolto circa 10.000 dipendenti di 1750 aziende italiane con più di 300 dipendenti, e ha confermato Markas tra le eccellenze imprenditoriali in Itlia. Lo studio, infatti, premia le migliori aziende italiane in termini di occupazione femminile, valutandone la cultura aziendale, la formazione professionale e manageriale fornita, e le pari opportunità offerte.

Evelyn Kirchmaier, direttrice generale di Markas, spiega: "Questo riconoscimento, unito al Family Audit e alla Certificazione per la parità di genere, rappresenta per noi un traguardo di grande importanza e di cui siamo particolarmente orgogliosi. Noi di Markas siamo un'azienda fatta di donne, in cui le pari opportunità hanno sempre fatto parte della cultura aziendale. Sono nel nostro dna ed è per questo che abbiamo adottato sempre di più strategie aziendali per valorizzarle e promuoverle nella nostra organizzazione. Questi riconoscimenti sono la conferma della bontà del percorso che abbiamo intrapreso, e ci stimolano a migliorarci ancora di più. Siamo, infatti, pienamente convinti dell'importanza che la diversità di genere ricopre per una società e un mondo del lavoro sempre più inclusivi, rispettosi ed equi".

La ricerca si è basata su un sondaggio indipendente che ha coinvolto circa 10.000 lavoratori. Gli intervistati sono stati invitati a rispondere, attraverso panel online e in maniera del tutto anonima, a 18 domande a risposta multipla per poter esprimere la loro opinione sulle qualità aziendali del proprio datore di lavoro. I principali argomenti trattati hanno riguardato la cultura d'impresa, con particolare focus sulla sostenibilità, la formazione professionale e manageriale, e le pari opportunità in termini di politiche per la famiglia.





