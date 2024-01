In Trentino mercoledì 17 gennaio torna la neve

Mercoledì 17 gennaio torna la neve in Trentino. La quota neve - scrive Meteotrentino sul suo portale - sarà inizialmente bassa, a 500 metri, nel corso della mattina di mercoledì, mentre salirà a 700 metri nel pomeriggio.

Sono attesi dai 15 ai 25 millimetri di neve. Le precipitazioni saranno diffuse soprattutto nella seconda parte della giornata e la mattina di giovedì 18 gennaio. Proprio giovedì il tempo sarà ancora incerto, con possibili precipitazioni anche nel pomeriggio.

Venerdì 19 gennaio, invece, il tempo sarà via via più soleggiato, con correnti da nord e probabili raffiche di föhn in valle.



