Atletica: Dopo BO Classic, Battocletti vuole il Campaccio

Dal 1994 un'italiana non vince il Campaccio: 30 anni fa il successo di Silvia Sommaggio. A provarci sabato, nel giorno dell'Epifania, sarà Nadia Battocletti, fresca di vittoria in un'altra gara che per le atlete italiane era un tabù dal 1988, la BOclassic di Bolzano.

A San Giorgio su Legnano sabato 6 gennaio l'atleta più attesa è proprio la trentina delle Fiamme Azzurre, medaglia d'argento agli ultimi Europei di cross a Bruxelles e pronta a lanciare il proprio 2024 sui prati della classicissima della corsa campestre, tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour.

Come principale avversaria, in questa occasione, è annunciata la rappresentante del Burundi Francine Niyomukunzi, in top ten ai Mondiali di corsa su strada di Riga nei 5 km (nona). Sempre dal Burundi al via dei 6 km anche Micheline Niyomahoro, ed è folta la rappresentanza delle azzurre, che comprende Anna Arnaudo, Federica Del Buono, Rebecca Lonedo, Giovanna Selva, Sara Nestola, Elisa Palmero (Esercito), Elisa Bortoli e Micol Majori.

Tra gli uomini (10 km) il più quotato è il keniano Daniel Ebenyo, vicecampione del mondo dei 10.000 metri a Budapest e della 'mezza' a Riga, che dovrà vedersela con l'ugandese Oscar Chelimo, vincitore della medaglia di bronzo ai Mondiali di Eugene nei 5000 metri. L'Italia presenta, tra gli altri, il primatista di maratona Iliass Aouani, il siepista Ala Zoghlami e gli azzurri degli EuroCross di Bruxelles Luca Alfieri e Italo Quazzola.

Per l'edizione n. 67 gli organizzatori hanno annunciato la presenza di quasi 1800 atleti nelle varie categorie, dagli esordienti ai master. L'evento sarà preceduto domani da un convegno sui benefici, o presunti tali, delle 'superscarpe'.





