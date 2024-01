Terme Merano, '2023 chiuso con successo'

Per i responsabili delle Terme Merano il 2023 è stato "un anno di successo, caratterizzato da un ulteriore sviluppo qualitativo e sostenibile, che continuerà nel 2024 con interessanti innovazioni".

Il presidente di Terme Merano Stefan Thurin e la direttrice Adelheid Stifter sono soddisfatti: "È un ulteriore miglioramento qualitativo per i nostri ospiti in termini di sostenibilità. Il lago balneabile è stato molto apprezzato dai nostri visitatori e ha garantito un ottimo risultato in termini di presenze, soprattutto nei mesi estivi." "Inoltre, sono stati effettuati investimenti per l'ottimizzazione della produzione di calore e l'acquisto di un impianto fotovoltaico per garantire un approvvigionamento energetico sostenibile.

Oltre a queste interessanti innovazioni sostenibili, Terme Merano è stata certificata come struttura turistica sostenibile da EarthCheck (principale istituto internazionale di benchmarking e certificazione per l'industria del turismo)", prosegue la nota.

Il presidente Stefan Thurin sottolinea che "gli investimenti nella sostenibilità e i miglioramenti a lungo termine dei servizi e della qualità del soggiorno sono presupposti fondamentali per il successo futuro. L'obiettivo è continuare a rendere Terme Merano attraente sia per gli abitanti che per gli ospiti".

Nel 2023 sono state registrate 366.484 presenze nell'area piscine e parco e 175.018 visite alla sauna, con un sostanziale equilibrio tra locali e turisti.

Nella MySpa sono stati effettuati 11.682 trattamenti personalizzati, principalmente con prodotti naturali altoatesini.



