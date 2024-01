Tamponamenti sull'A22, traffico in tilt tra Affi e Ala

Due incidenti sull'Autostrada del Brennero-A22, avvenuti rispettivamente alle 11.30 circa e poco dopo mezzogiorno, stanno causando rallentamenti e code in direzione nord, tra Affi e Ala, e in direzione sud tra Trento e Ala.

Nel primo caso si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli. Due automobilisti sono stati trasferiti, con contusioni e ferite lievi, all'ospedale di Rovereto. I mezzi coinvolti sono già stati tolti dalla carreggiata, ma il traffico intenso comporta lunghe code in direzione nord.

Nel secondo caso, invece, si è trattato di un lieve tamponamento tra due auto, risoltosi velocemente senza feriti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA