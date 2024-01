Avvenimenti previsti per mercoledì 3 gennaio in Alto Adige.

BOLZANO - sala giunta Municipio ore 11:00.

Conferenza stampa del sindaco Caramaschi su bilancio fine anno.

EGNA - Würth Store in via Stazione 51 ore 11:00.

Conferenza stampa di presentazione dei Mondiali femminili U18 e i Mondiali di Bolzano di hockey su ghiaccio.



