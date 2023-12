Svp, "convinceremo anche gli scettici"

Sindaci, leader locali e membri del direttivo della Svp si sono incontrati oggi a Nalles in Alto Adige con l'obiettivo di presentare alla base i risultati delle trattative di coalizione con Fratelli d'Italia, la Lega, i Freiheitlichen e La Civica finora ottenuti e di valutarli insieme.

"La Svp è sempre la stessa: un partito di centro che si batte per i diritti civili, per una politica di centro e per l'autonomia", hanno sottolineato il segretario politico della Stella alpina Philipp Achammer e il governatore provinciale Arno Kompatscher all'inizio dell'incontro. Anche le varie relazioni dei membri delle delegazioni negoziali hanno evidenziato questo punto di vista.

I presenti hanno sottolineato che le delegazioni negoziali, e in particolare Achammer e Kompatscher, dovrebbero continuare a lavorare nella direzione intrapresa per ottenere un buon risultato. L'obiettivo, si legge in una nota del partito, è quello di convincere e di contrastare con i fatti anche le critiche talvolta esagerate degli scettici.



