Prorogato di un anno l'Urban Pass Bolzano

È stata prolungato fino al 31 dicembre 2024 il progetto che consente il transito gratuito sul tratto autostradale tra Bolzano Sud e Bolzano Nord, e viceversa.

Sono quasi 2.200 gli utenti che hanno usufruito dell'iniziativa "Bozner Urban Pass Bolzano" da aprile alla fine del mese di ottobre. I dati, dall'introduzione di questa iniziativa, sono positivi: il traffico leggero, nella tratta autostradale tra Bolzano Nord e Sud, in ambo i sensi di marcia, è aumentato di circa sei punti percentuali. Contemporaneamente si registra una diminuzione del traffico sulle strade urbane nei giorni feriali, in particolare in direzione nord.

L'assessore provinciale all'ambiente, Giuliano Vettorato, ha presentato i dati aggiornati alla giunta provinciale che, ad ottobre, ha dato il via libera per la prosecuzione del progetto.

È stata inoltre firmata la convenzione con l'A22, grazie alla quale gli utenti possono prolungare o mantenere, per un ulteriore anno, l'esenzione dal pedaggio sulla tratta Bolzano Sud-Bolzano Nord, e viceversa, durante i giorni feriali.

L'iniziativa "Bozner Urban Pass Bolzano" è il frutto di una convenzione firmata tra Provincia di Bolzano e Autostrada del Brennero SpA per rendere gratuito il pedaggio autostradale tra Bolzano Nord e Sud, nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle 9.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Il presupposto è che l'utente sia proprietario di un di un telepedaggio elettronico. L'obiettivo della misura è quello di deviare una parte del traffico che attraversa la città di Bolzano verso l'autostrada A22 del Brennero, per ridurre l'inquinamento e il traffico in alcune zone del capoluogo. L'accordo stipulato tra la Provincia e l'Autostrada A22 è valido dal 1° aprile e scade alla fine di ogni anno. Ora è stato prorogato almeno fino al 31 dicembre 2024.



