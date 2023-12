Sci: Kilde il piu' veloce in ultima prova libera sullo Stelvio

Con il tempo di 1.52.26, il norvegese Aleksander Kilde e' stato il piu' veloce nella seconda ed ultima prova in vista della discesa di domani sulla pista Stelvio di Bormio. Secondo lo svizzero Niels Hintermann in 1.52.58 e terzo il canadese Camerun Alexander in 1.52.63.

Miglior azzurro, in una prova che ha visto molti salti di porte, il sempre regolare Mattia Casse 10/o in 1.52.37. Poco piu' indietro Giovanni Franzoni in 1.53.87 e poi Florian Schieder in 1.54.29 mentre il favorito Dominik Paris -vincitore sette volte sulla Stelvio di cui cinque in discesa - ha chiuso in 1.54.51.





