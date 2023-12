Presidente Consiglio Trento,riavvicinare cittadini e istituzioni

Rafforzare l'autorevolezza del Consiglio provinciale di Trento, far prevalere il dialogo sullo scontro, promuovere un clima di serenità nel dibattito politico anche per riavvicinare i cittadini alle istituzioni e al voto.

Questo, in sintesi, i propositi del presidente, Claudio Soini, nel suo primo incontro con la stampa locale.

Nel suo intervento, Soini ha fatto cenno alle difficoltà iniziali della composizione della Giunta, ed ha espresso l'auspicio di una maggioranza unita. Tra gli obiettivi indicati, invece, vi sono l'attenzione agli enti locali, attraverso l'inserimento di appuntamenti costanti con il Consiglio delle autonomie (Cal), diffondere l'importanza dell'Euregio e la valorizzazione della componente femminile del Consiglio.

Per quanto riguarda gli appuntamenti consiliari, Soini, ha infine parlato della volontà di garantire un approfondito dibattito sul bilancio di previsione, assicurando l'intenzione di fare il possibile affinché le risposte alle interrogazioni dei consiglieri arrivino in tempi ragionevoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA