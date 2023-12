Traffico bloccato in Corso 3 Novembre. Verso le 10.30, una macchina, uscendo da via Vittorio Veneto, si è scontrata con un'altra macchina che stava percorrendo Corso 3 Novembre. Una delle due macchine, quella che arrivava da Corso 3 Novembre, si è ribaltata su un lato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Trento, il 118 e la polizia locale di Trento. Nessuno è rimasto ferito in modo grave.



