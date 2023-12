Racconti di Sabaudia 2023, premio in Trentino con Luca Masiello

E' Bolzano ad aggiudicarsi quest'anno con il giornalista Luca Masiello e il suo racconto "Annaddio" la vittoria del concorso letterario nazionale "Racconti di Sabaudia 2023". Segue al secondo posto la Sardegna che vede Carbonia, città di fondazione, salire sul podio con Stefania Guidotti con il racconto "La bicicletta". Il terzo posto è conquistato dal Lazio, dall'ingegnere romano Samira El Boueri, che si aggiudica anche il Premio Enel con il suo racconto "La conchiglia".

L'ambito premio Regione Lazio viene conquistato da Terracina grazie al racconto "Un'estate dopo l'altra" firmato dalla giovane studentessa Chiara Colasanti; il premio Nori Corbucci dedicato al cinema va a "Storia di una promessa" di Gabriele Micarelli, mentre il premio Consorzio Mare Pontino assegnato dagli stabilimenti del lungomare di Sabaudia a Romain Bocognani per "Un'indagine del comandante Ferzetti, carabinieri di Sabaudia" e infine il premio Venus dedicato all'ambiente a "Richiami dal mare" di Paola Pane.

"Era un percorso naturale la corsa di Latina verso Capitale italiana della Cultura 2026 - afferma Maria Costici curatrice del Premio letterario sostenuto dalla Regione Lazio, Enel e Esri Italia - proprio per la vocazione letteraria e artistica di un territorio in continuo fermento evolutivo. I Racconti di Sabaudia ne sono una prova, non perché siano un esclusivo omaggio alla sola Sabaudia, luogo amato da grandi scrittori come Alberto Moravia, Pierpaolo Pasolini, Enzo Bettiza, solo per citarne alcuni, ma per omaggiare tutta la cultura del territorio pontino. Esiste un rapporto importante e duraturo tra la città di Latina e i Racconti di Sabaudia, - continua la curatrice - sin dalla prima edizione del libro nel 2003 Latina è stata uno dei motori che ha fatto correre la macchina dei racconti verso il successo. Moltissimi sono stati gli autori del capoluogo pontino che hanno firmato questo libro con un loro racconto, molti anche i vincitori e ben tre copertine del libro sono state tratte da scatti di fotografi di Latina".



