Nadia Battocletti a San Silvestro al via alla Boclassic

Alla Corsa di San Silvestro a Bolzano, la Boclassic, sarà al via la trentina Nadia Battocletti, vicecampionessa europea in carica nel cross, così come il sudafricano Maxime Chaumeton, l'anno scorso terzo a Bolzano.

L'Athletic Manager di successo Gianni Demadonna ogni anno porta alla Boclassic Alto Adige alcuni tra i migliori podisti e podiste al mondo specializzati nelle gare di fondo. Una settimana e mezza fa a Bruxelles la 23enne trentina ha ottenuto la medaglia d'argento ai Campionati Europei di cross. Ai Giochi Europei in Polonia la nove volte campionessa italiana ha vinto l'oro a squadre. Agli Europei Indoor a Istanbul Battocletti si è classificata quarta e ha mancato la medaglia per un soffio.

Inoltre ai Mondiali su strada a Riga ha ottenuto il quinto posto nella gara sui 5 km, che ha concluso in 14'45" stabilendo un nuovo record italiano.

A Bolzano Nadia Battocletti aveva già fatto parlare di sé con un risultato di rilievo. Due anni fa si era classificata terza. Ora a San Silvestro darà vita a un'appassionante sfida con Margaret Chelimo Kipkemboi (Kenya), vincitrice di due edizioni (2019 e 2020) della Boclassic Alto Adige. L'ultima vittoria di un'atleta italiana risale a 35 anni fa: nel 1988 la leggendaria Maria Curatolo vinse la Boclassic Alto Adige.





