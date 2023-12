I carabinieri di Bolzano presidiano 22 comprensori sciistici

I carabinieri di Bolzano presidiano i 22 comprensori sciistici dell'Alto Adige assieme ai militari del 7/o reggimento di Laives e del Centro carabinieri addestramento alpino di Selva, prestando soccorso in caso di incidenti. Anche quest'anno la stagione turistica invernale è partita alla grande in Alto Adige, con il tutto esaurito in molte delle strutture alberghiere del territorio, ottima qualità della neve e perfette condizioni meteorologiche.

Compito dei carabinieri - informa l'Arma in una nota - è quello di garantire il rispetto delle regole e l'incolumità degli utenti delle piste.



