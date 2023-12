A Trento e Bolzano benessere relativo più alto di media italiana

Le Province di Trento e Bolzano hanno livelli di benessere relativo più alti sia rispetto all'Italia, sia al complesso dei territori del Nord-est. A dirlo è il Report BesT (Benessere equo e sostenibile dei territori) 2023 pubblicato dall'Istat, che ha preso in considerazione 70 indicatori.

Trento fa meglio di Bolzano. Il capoluogo trentino - informa una nota - ha più indicatori nelle classi di benessere alta e medio-alta (67,2%, 6,5 punti percentuali in più di Bolzano) e per la quota minore nelle classi di benessere bassa e medio-bassa (9,9%, 8,2 punti percentuali in meno di Bolzano).

Alcuni divari tra le due Province emergono soprattutto nel dominio Qualità dei servizi, con la copertura della rete fissa di accesso ultra veloce a Internet, che a Trento supera la media nazionale e raggiunge il triplo delle famiglie (66,7%) rispetto a Bolzano (22,2%). La distanza è minima, invece, per gli indicatori che riguardano Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Benessere economico e Innovazione, ricerca, creatività



