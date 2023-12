UniTrento , via libera a bilancio da 330 milioni per il 2024

Via libera del consiglio di amministrazione dell'Università di Trento al bilancio di previsione da 330 milioni per il prossimo anno. I conti - informa l'ateneo in una nota - risultano sotto controllo, nonostante il possibile ricorso a risorse patrimoniali proprie (dieci milioni) per far fronte al forte aumento dei costi di gestione del patrimonio immobiliare e del costo del personale.

"Se la situazione al momento appare sotto controllo grazie al ricorso al patrimonio libero di UniTrento - si legge - serviranno ancora altri interventi sul fronte dei contributi e uno sforzo aggiuntivo da parte dell'Ateneo per raggiungere un equilibrio di bilancio strutturale. Per il 2024 saranno mantenute e rafforzate ulteriormente le misure di contenimento dei costi, anche per evitare di erodere eccessivamente le risorse di patrimonio libero".

A quanto riportato, maggiore sicurezza è garantita dallo stanziamento strutturale da 5 milioni da parte della Provincia di Trento in quota base, in attesa dell'esito della negoziazione con il Ministero dell'economia e delle finanze per la rivalutazione dei finanziamenti statali e dell'adeguamento della contribuzione della quota parte provinciale.

Sul 2024, l'Università può contare su un ulteriore aumento dei proventi rispetto agli anni scorsi (34 milioni in più, pari al 52% di aumento), per un totale di 102 milioni di ricavi grazie al trasferimento tecnologico e ai successi della ricerca.

Per quanto riguarda il piano degli investimenti, per il 2024 sono stati stanziati 27,7 milioni complessivi. Di questi, 9,5 milioni sono per il progetto studentato all'ex Italcementi e sono finanziati dal Ministero e dalla Provincia e 8,3 milioni per interventi di edilizia universitaria. Un investimento complessivo di 8,5 milioni è previsto anche per attrezzature scientifiche, impianti e immobilizzazioni materiali, finanziati principalmente con risorse ministeriali.



