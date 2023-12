Sci: Svizzera domina lo slalom di Coppa Europa a Obereggen

Doppio trionfo della Svizzera nello slalom di Coppa Europa a Obereggen: Reto Schmidiger vince davanti al suo connazionale Matthias Iten. I due svizzeri, 31 e 24 anni, sull'impegnativa pista Maierl hanno domato i giovani talenti scandinavi: dal terzo al sesto posto si sono piazzati il 21enne norvegese Eirik Hystad Solberg, il 19enne svedese Fabian Ax Swartz, il 20enne norvegese Hans Grahl-Madsen ed il 22enne finlandese Jesper Pohjolainen.

Reto Schmidiger è il primo vincitore svizzero a Obereggen dopo Loic Meillard nel 2016. Nella prima manche si era piazzato buon quarto con l'alto pettorale 24, nella seconda manche invece gli è bastato il terzo miglior tempo per issarsi al primo posto - e per festeggiare la prima vittoria di slalom in Coppa Europa dopo tanto tempo, ossia dopo quella di Zakopane nel febbraio 2017. Matthias Iten invece ha scalato la classifica dalla posizione 11 dopo la prima manche fino al secondo posto. Altri due svizzeri nei top 10, ossia Tanguy Nef (sesto) und Joel Luetolf (decimo).

Il francese Steven Amiez invece ha letteralmente regalato il suo secondo trionfo a Obereggen dopo quello del 2022. Primo dopo la prima manche, con un distacco enorme di 1,08 secondi su Schmidiger, è uscito dopo pochissime porte. Delusione anche in casa degli azzurri. Dopo la prima manche Corrado Barbera, campione del mondo juniores di slalom in carica, e Simon Maurberger della Valle Aurina, quinto e settimo, potevano sperare in un buon risultato e magari anche nel primo podio azzurro da quando Giuliano Razzoli nel 2018 è arrivato secondo.

Alla fine sono arrivati solo 13/o e 15/o, facendo segnare rispettivamente il 25/o e il 22/o tempo nella seconda manche.





