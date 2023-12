Zaki, 'non c'è opposizione in Egitto, ovvio che Al-Sisi vinca'

"I risultati delle elezioni non sono parziali, sono finali. Non pensiamo che siano parziali. Non abbiamo un'opposizione in Egitto, non abbiamo un altro candidato oltre a quello che è al governo ora. Ha vinto, e per tutti era ovvio che avrebbe vinto, perché, a dirla tutta, non c'era nessuna reale opposizione e nessun candidato che avrebbe potuto competere con lui". Lo ha detto Patrick Zaki parlando con i giornalisti dei risultati delle elezioni in Egitto, dove è stato riconfermato Al-Sisi, nella sede di Sociologia dell'Università di Trento. Domani a Trento il ricercatore e attivista egiziano parlerà di libertà accademica e presenterà il suo libro, "Sogni e illusioni di libertà. La mia storia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA