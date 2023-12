Sci: Cdm; cancellata seconda prova libere Val Gardena

E' stata cancellata la seconda e ultima prova in vista delle discese di Coppa del Mondo di sci uomini di domani e sabato in Val Gardena mentre per venerdì è in programma un superG: sulla pista sono caduti una decina di centimetri di neve umida.

La cancellazione era già stata data per possibile ieri con la decisione di anticipare alle 10,30 la prova poi annullata e di far svolgere la discesa di giovedì - recupero di quella di Zermatt - Cervinia - sul tracciato piu' breve della Saslong con partenza abbassata a quella del superG.

Le previsioni meteo restano comunque positive per le giornate di gara e non vi dovrebbero essere altri problemi.



