Auto finisce in un dirupo in val Rendena, donna tratta in salvo

Poco dopo le 5 di questa mattina la Stazione di Pinzolo del Soccorso Alpino e Speleologico è stata allertata per soccorrere due ragazzi, una donna del 1992 di Sassuolo e un uomo del 2004 di Carisolo, finiti fuori strada con l'automobile. I due stavano percorrendo la strada che da località Campolo porta a Carisolo in Val Rendena quando, probabilmente a causa di una lastra di ghiaccio, hanno perso il controllo della macchina, finendo nella scarpata, oltre 100 metri sotto la strada, nel bosco. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 5 da parte del ragazzo che è riuscito a uscire dall'abitacolo e a raggiungere la strada per lanciare l'allarme.

Sul posto, per soccorrere la donna incastrata nell'abitacolo ma sempre cosciente, sono arrivati gli operatori della Stazione di Pinzolo del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, l'ambulanza, le forze dell'ordine e l'elisoccorso, atterrato a Carisolo. Gli operatori della Stazione di Pinzolo del Soccorso Alpino hanno allestito delle corde fisse e sono scesi lungo il ripido pendio fino a raggiungere la ragazza, che è stata liberata e presa in carico dagli operatori sanitari. Una volta stabilizzata, è stata imbarellata e, con un sistema di contrappesi, riportata sulla strada. Qui è stata affidata all'ambulanza che la ha trasportata fino a Carisolo, dove è stata imbarcata sull'elicottero per essere trasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il ragazzo che era con lei è stato visitato dal personale dell'ambulanza; per lui non è stato necessario alcun ricovero in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA