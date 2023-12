Concerto della Polizia di Stato ai Mercatini di Natale di Trento

Il prossimo sabato 9 dicembre, alle ore 17, un sestetto della fanfara della Polizia di Stato si esibirà in un concerto di fiati e percussioni ai Mercatini d Natale di Trento, in piazza Fiera. L'evento - si apprende - si inserisce nel progetto di raccolta fondi a favore dell'Unicef e del Piano "Marco Valerio", il fondo di solidarietà a favore dei figli di poliziotti affetti da gravi patologie. Il sestetto si esibirà nuovamente domenica mattina, dalle 11 alle 12, il sestetto sarà di nuovo in piazza fiera Dallo scorso 18 novembre la Questura di Trento gestisce una casetta nei Mercatini di Natale del capoluogo, con prodotti della Polizia di Stato. Tutto il ricavato delle vendite verrà dato in beneficenza. La casetta, spiega all'ANSA il questore Maurizio Improta, "oltre ad essere punto solidale, è anche presidio di sicurezza a tutela delle migliaia di visitatori dei Mercatini".



