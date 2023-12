Al Muse di Trento una mostra sulla meccanica quantistica

Si apre domani, 7 dicembre, la mostra "Quanto. La rivoluzione in un salto", un'iniziativa ideata dal Museo delle scienze di Trento (Muse) in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). L'allestimento, progettato dallo studio di design Dotdotdot, guida i visitatori in un visionario viaggio nel tempo che, partendo dall'atomo, conduce all'universo attraverso istallazioni multimediali e interattive, strumenti di ricerca moderni e del passato e scenografie video. La mostra propone un percorso in cinque tappe che, partendo dalla concezione ottocentesca della fisica classica, conduce a un totale cambiamento di prospettiva nella visione dell'universo a tutte le scale.

"La meccanica quantistica ha rappresentato un vero e proprio cambio di paradigma, dal punto di vista non solo scientifico, ma anche umano e sociale. A oltre cento anni dalla sua formulazione, scienziate e scienziati dibattono ancora sui suoi principi fondanti, sulle sue implicazioni epistemologiche e filosofiche. Questa mostra nasce quindi dalla consapevolezza che una maggiore comprensione di questa straordinaria teoria è un passo fondamentale per una maggiore conoscenza della natura, dell'universo, della realtà stessa in cui tutti noi ci troviamo a vivere", afferma Antonio Zoccoli, presidente dell'Infn.

"A dieci anni dalla sua inaugurazione - aggiunge il direttore del museo, Michele Lanzinger - il Muse mette ancora una volta in campo la sua natura di istituzione poliedrica. Un'occasione per riflettere su come la scienza sia il metodo migliore per comprendere il funzionamento del mondo che ci circonda".

La mostra è visitabile fino al 15 giugno 2024.



