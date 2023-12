Kompatscher, 'non rinuncio alle conquiste per lgbt+'

"Non intendo rinunciare alle conquiste dell'ultima legislatura". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, interpellato, a proposito delle trattative di giunta col centrodestra, sull'adesione alla rete Re.a.dy e l'esposizione delle bandiere arcobaleno sugli edifici istituzionali, criticate in passato da parte dei possibili futuri alleati della Svp.

Kompatscher non è entrato nel merito del confronto appena iniziato, ma ha ribadito che "l'obiettivo, forse il principale, è quello del ripristino dell'autonomia" a causa delle sentenze della Corte costituzionale dopo la riforma del 2001. "Non basteranno le norme d'attuazione per superare il problema - ha aggiunto il presidente altoatesino - ma bisognerà anche mettere mano allo statuto, ripristinare le competenze con una revisione".

"Su questo c'è stata la dichiarazione del governo sulla disponibilità, come sappiamo, e c'è stato anche un incontro a Roma con il cancelliere austriaco. Come abbiamo detto apertamente, questo può essere il motivo per il quale si collabora" con il centrodestra "per noi, questo deve entrare anche nell'accordo".



