Vigili del fuoco, quasi 10 interventi al giorno

Una media di quasi dieci interventi al giorno e 299 al mese per un totale di 3.589: è il bilancio dell'ultimo anno di attività (primo ottobre 2022-30 settembre 2023) del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano pubblicato in occasione delal festa patronale di Santa Barbara.

La ricorrenza viene celebrata con la Santa Messa nella palestra della caserma dei vigili del fuoco cui seguiranno la benedizione dei nuovi automezzi d'intervento e di discorsi di saluto dell'assessore provinciale alla protezione civile, Arnold Schuler, e del comandante, Florian Alber.

Il numero degli interventi "è aumentato di quasi 300 rispetto all'anno precedente", sottolinea Alber. Il 94% degli interventi si è svolto a Bolzano, ma il corpo permanente è intervenuto come di consueto anche nel resto della provincia quando è stato chiamato in causa. Il comandante ha specificato anche le varie tipologie: 580 interventi per incendio, 3.009 interventi tecnici, 114 esercitazioni, 206 servizi di vigilanza antincendio, 40 indagini per cause di incendio come polizia giudiziaria, 1.325 allertamenti effettuati dalla centrale operativa, quasi 112.000 chilometri operativi percorsi e 12 trasporti di acqua potabile, durante i quali sono stati trasportati 734.500 litri di acqua potabile in alcuni comuni altoatesini.

Sono aumentati gli incendi all'aperto, probabilmente da attribuire al lungo periodo di siccità. Per fortuna non sono aumentati i trasporti d'acqua come si temeva, visto il lungo di periodo di bel tempo. Il corpo permanente ha partecipato insieme ai vigili volontari a due interventi fuori provincia: una volta in Emilia Romagna, dopo le inondazioni, ed un'altra volta in Friuli, nei dintorni di Udine, dopo che una serie di raffiche di vento e forte grandinate avevano danneggiati molti tetti.

Il 3 settembre, 14 uomini ed una donna hanno iniziato il corso base presso il corpo permanente e finita la formazione, prenderanno servizio nel giugno 2024.



