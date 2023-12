Il parlamentino della Svp si è espresso a favore di trattative di coalizione per la nuova giunta provinciale con Fdi, Lega e La Civica. Con un voto segreto di 41 su 51 voti si sono espressi per un'alleanza con il centrodestra, mentre solo 17 con il centrosinistra. Per quanto riguarda il partner tedesco 42 membri del secondo organo della Volkspartei hanno indicato i Freiheitlichen e 17 per il Team K. Lunedì il primo incontro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA