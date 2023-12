Galateo (Fdi) su Svp, 'il lavoro di Meloni ha dato frutti'

Il consigliere provinciale Fdi Marco Galateo, si è detto soddisfatto dopo la decisione della Svp di puntare su una maggioranza in Provincia di Bolzano con il centrodestra, i Freiheitlichen e La Civica. "Il lavoro del presidente Meloni e del ministro Lollobrigida ha dato i suoi frutti. Sono caduti i pregiudizi, ma la strada è ancora lunga, prima i temi del programma e poi le deleghe che per Fdi dovranno essere rilevanti".

Christian Bianchi, unico eletto della lista Lega-Uniti, si è detto pronto a mettere a disposizione la sua lunga esperienza politica. Ha infatti guidato per 9 anni da sindaco il Comune di Laives assieme alla Svp. "Ci sono i presupposti per una buona collaborazione, per rilanciare la nostra provincia in molte attività", ha aggiunto.

"Siamo pronti senza preconcetti a confrontarci sui temi per capire se possa esserci oppure no una convergenza, tenendo sempre saldi i nostri valori europeisti e autonomisti", ha fatto sapere Gennaccaro (La Civica).

UIli Mair ha invece fatto sapere che i "Freiheitlichen non saranno la foglia di fico per garantire una maggioranza alla Svp, di certo non saremo l'alleato più comodo". Ha chiesto, tra l'altro, una sorte di "comitato di coalizione" che dovrà vigilare sul rispetto del programma di coalizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA