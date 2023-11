Incidente tra due auto sulla ss240, due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale tra due auto che si è verificato sulla ss240, poco prima dell'abitato di Tiarno di Sotto, al chilometro 36 e 200. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Ledro, intervenuti assieme ai vigili del fuoco volontari e al personale sanitario, anche con l'elicottero, poco dopo le 9 di questa mattina. I due feriti, un ragazzo di circa 20 anni ed una donna di 58 anni, entrambi residenti in zona, sono stati portati in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento.

58 donna



Riproduzione riservata © Copyright ANSA