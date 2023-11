Valduga, 'finito il tempo degli alibi, la maggioranza decida'

"C'è la necessità di un lavoro tutti assieme, del rispetto del ruolo dell'aula e dei consiglieri". A dirlo Francesco Valduga, candidato dell'Alleanza democratica e autonomista (Ada) alle elezioni provinciali trentine del 22 ottobre e oggi consigliere provinciale, nella prima seduta del Consiglio.

"Ci ritroviamo ad accertate obtorto collo una sospensione perché voi non siete pronti - ha precisato Valduga con riferimento ai dissidi interni alla maggioranza e alla mancata elezione del presidente del Consiglio provinciale - non perché noi non abbiamo potuto concertare".

Valduga ha parlato di una difficoltà della maggioranza che è "frutto di beghe personali piuttosto che di riposizionamento all'interno delle diverse parti politiche", con "dinamiche tutte romane che poco hanno a che fare con il gusto per l'autogoverno".

Sulla decisione sul nome del presidente del Consiglio provinciale, ha detto, "Cercate di arrivare presto, di fare in fretta. Ne ha bisogno tutto il Trentino, quello che non vi ha votato ma anche quello che vi ha votato. È finito il tempo degli alibi, è iniziato quello della responsabilità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA