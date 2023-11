Intervento dei vigili del fuoco questa sera a palazzo Widmann, la sede della giunta provinciale di Bolzano. Verso le 17.30 è scattato l'allarme antiincendio e, come prevede il protocollo per questi casi, sul posto è giunta un'intera squadra del corpo permanente dei vigili del fuoco, con autoscala e autobotte. Il personale ha dovuto lasciare il palazzo. Sono in corso delle verifiche, si dovrebbe infatti trattare di un falso allarme.



