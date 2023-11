Fermati cantieri e progetti della Signa a Monaco

La Signa, fondata da René Benko e da alcune settimane in difficoltà economiche, ha fermato il cantiere dell'Alten Akademie a Monaco, senza indicare nessuna data per un'eventuale ripresa, annuncia Porr, gigante delle costruzioni incaricato della realizzazione del progetto.

Di conseguenza il sindaco del capoluogo bavarese ha sospeso tutti gli altri progetti della Signa in città, così l'Apa. Al posto del ex centro commerciale Hertie/Karstadt nei pressi della stazione centrale e dell'intera area adiacente, l'archistar David Chipperfield aveva realizzato un ambizioso progetto di rifacimento urbano. All'Alten Akademie, conservando la storica facciata, dovevano invece nascere negozi, uffici, appartamenti e ristoranti.



