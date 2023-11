Sci:al via by night stagione Obereggen, sede slalom Coppa Europa

Apre Obereggen, apre il Dolomiti Superski. La località altoatesina dello Ski Center Latemar e del carosello più famoso e grande al mondo, a 20 minuti da Bolzano, aprirà i battenti venerdì 24 novembre alle ore 19; in vista dello slalom di Coppa Europa di martedì 19 dicembre sulla pista Maierl, atteso anche dagli atleti della 40° edizione dello slalom della Coppa del Mondo in funzione di quello di Madonna di Campiglio (venerdì 22 dicembre). Nella serata di venerdì 24 novembre ad Obereggen aprirà l'Après-Ski "LOOX-The Alpine Club" a valle della storica seggiovia Oberholz. S'inaugurerà così la stagione invernale del carosello più famoso al mondo: il Dolomiti Superski, culla delle tradizionali gare di Coppa del Mondo in Gardena 15 e 16 dicembre (discesa libera, Super G) ed Alta Badia 17 e 18 dicembre (gigante). Sabato 25 novembre apriranno nello Ski Center Latemar 9 impianti e, fin da subito, il collegamento tra Obereggen e Pampeago per le prime discese, senza mai sganciare gli sci, dalla Val D'Ega in Alto Adige alla Val di Fiemme Trentino e viceversa. Da sabato aperti gli impianti la storica seggiovia a 4 posti Oberholz e l'omonimo rifugio a monte, la cabinovia a 8 posti Ochsenweide, la seggio-cabinovia Laner, la seggiovia a 6 posti Absam-Maierl, la seggiovia a 8 posti Reiterjoch, la seggiovia a 4 posti Obereggen. A Pampeago la storica seggiovia a 4 posti Agnello, la seggiovia a 4 posti Latemar, la seggiovia a 6 posti Campanil. La terza località dello Ski Center Latemar, la trentina Predazzo, aprirà gli impianti sabato 2 dicembre. Tra le novità della stagione 2023-2024 vi sarà lo "skimovie" sulla pista Toler di Obereggen: gli sciatori potranno mettere alla prova le proprie abilità in un emozionante slalom parallelo. Due telecamere riprenderanno la gara lungo i 200 metri dello slalom. Il percorso sarà allestito ogni giorno sulla pista 8 e sarà aperto gratuitamente dalle ore 10 alle ore 16. Al termine gli sciatori riceveranno il tempo impiegato nello slalom ed un video della discesa che potranno scaricare e condividere. La procedura è semplice: scansiona il proprio skipass per iniziare lo slalom; al termine inserire il numero di skipass su www.skiline.cc e guardare il video personale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA