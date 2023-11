Lollobrigida a Fugatti, 'impegni vanno rispettati'

"Se in campagna elettorale Fugatti ha presentato la nostra Francesca Gerosa come sua vice, quindi un ticket, inducendola anche a ritirare la candidatura alternativa perché si faceva squadra, gli impegni riteniamo che vadano rispettati". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida (Fratelli d'Italia), intervistato da Annalisa Chirico nella trasmissione Rai 'Ping pong'.

"Altrimenti - ha aggiunto Lollobrigida - noi lavoreremo come sempre nell'interesse del Trentino senza dover per forza avere la poltrona di giunta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA