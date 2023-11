Kompatscher, 'la violenza sulle donne è problema culturale'

"La violenza contro le donne è un problema culturale che, naturalmente, riguarda innanzi tutto, gli uomini". Lo ha detto il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, che ha rilanciato l'invito a parteciparee all'iniziativa "L'Alto Adige si ferma", prevista per il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

"Purtroppo il tema è di nuovo attuale e l'ultimo femminicidio, quello di cui è stata vittima Giulia Cecchettin, ha mostrato che è attuale ogni giorno", ha aggiunto il presidente altoatesino ricordando che "ci sono altre forme di violenza che sono quotidiane, che spesso e frequentemente avvengono in famiglia, dove l'attore è il marito o il partner ed il fenomeno non risparmia l'Alto Adige".

"Nessuno può illudersi che una norma di legge possa risolvere il problema, anche se delle misure servono. È un tema che riguarda tutta la società e bisogna lavorare, anche fin dall'infanzia, su quella che è la cultura dei maschi e l'interpretazione del ruolo che donna e uomo hanno nella società", ha concluso Kompatscher.



