Il 9 giugno election day a Lana e San Martino in Passiria

Si profila un "election day" nei Comuni di Lana e San Martino in Passiria. La giunta provinciale di Bolzano ha sciolto i due consigli comunali dopo l'elezione in consiglio provinciale dei due sindaci, Harald Stauder e Rosemarie Pamer.

Le elezioni comunali si dovranno tenere tra il primo maggio ed il 15 giugno del 2024. "È prevedibile, ma poi deciderà chi avrà la competenza, che la data utile - ha detto il presidente della Provincia, Arno Kompatscher - potrebbe essere il 9 giugno, quando si terranno anche le elezioni europee e, quindi, potrebbe essere sensato collegare le due date per



