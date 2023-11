Bianchi, 'non siamo disposti a rinunciare al secondo assessore'

"Ieri il presidente Kompatscher, all'uscita dalla riunione del suo direttivo, ha detto parole molto pesanti sulla composizione della giunta e sugli italiani".

Lo afferma il consigliere provinciale di Lega Uniti per Laives Christian Bianchi su Facebook.

"Non possiamo che dissentire totalmente su quanto ha detto, e continueremo a portare avanti la nostra richiesta di avere due assessori italiani nella prossima giunta. In una comunità dove gli italiani rappresentano il 26%, è necessario che vi sia una adeguata e dignitosa rappresentanza nell'organo più importante della provincia", prosegue. "Si tratta di una cosa molto importante per tutti noi italiani e quindi non siamo disposti a rinunciare a questa richiesta", conclude Bianchi.



