Controlli della polizia a Rovereto, fermate 192 persone

Controlli straordinari disposti dalla Questura di Trento a Rovereto, dove gli agenti di polizia - assieme al Reparto prevenzione crimine 'Lombardia e alla polizia locale di Rovereto - hanno controllato in totale 192 persone e 76 autovetture, effettuando quattro posti di controllo. Inoltre, tre cittadini cittadini stranieri sono stati accompagnati in ufficio e sono stati controllati 7 esercizi pubblici. Una persona è stata denunciata.

Sono stati controllati tre edifici in disuso, anche con la collaborazione dell'Ufficio immigrazione della Questura, dentro i quali sono state trovate quattro persone: un cittadino italiano e tre extracomunitari. I controlli effettuati hanno interessato anche la stazione ferroviaria, con la Polfer intervenuta assieme alla Guardia di finanza con una unità cinofila.



