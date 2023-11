A sudovest di Silandro in Val Venosta ieri sera alle ore 22.04 si è verificato un leggero terremoto. La scossa di magnitudo 1,7 sulla scala Richter è stata segnalata dall'Osservatorio dei terremoti GeoSphere Austria (ex Zamg), mentre non è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

La scossa sarebbe stata avvertita in un raggio di 15 chilometri come un tuono. Non si registrano danni a persone o cose.



