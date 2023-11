Mercatino di Natale di Bolzano, da giovedì 23 novembre

A Bolzano giovedì, 23 novembre alle ore 17, in piazza Walther, il "salotto buono" della città, verranno accese le oltre 1300 luci del grande albero di Natale e si alzerà il sipario sul tradizionale Mercatino di Natale, giunto alla sua 32esima edizione. Anche quest'anno la magia del Natale invaderà tutta la città: oltre alla piazza principale dove verranno allestiti ben 65 chalet in legno e al "Parco di Natale" (parco Alcide Berloffa) che ospiterà altri 32 stand, il mercatino toccherà altri luoghi della città, come il vicino cortile di Palais Campofranco con il suo gigantesco Ginkgo biloba e le piazzette tra le case medievali del centro storico (piazza del Grano e del Municipio) con un calendario ricco di eventi. Oltre ad un vasto programma musicale, ci saranno tanti appuntamenti artistici e culturali, è stata detto oggi alla conferenza stampa di presentazione del mercatino "Christkindlmarkt".

Il Comune di Bolzano, il Circolo Cittadino e Palazzo Mercantile ospiteranno l'ottava edizione di Un Natale di Libri: attesi nomi del calibro di Paola Barbato, Vittorio Emanuele Parsi, Mariapia Veladiano, Waltraud Mittich, Luca Fregona, Carlo Cottarelli, Valerio Varesi, Massimo Montanari, Alberto Mattioli, Gaia Tortora, Pupi Avati (in collaborazione con la Società Dante Alighieri), Megi Bulla e altri. Anche l'arte contemporanea trova spazio nel programma di "Bolzano Città degli Angeli" con il consueto progetto "Angelus Loci", con la direzione artistica di FranzLAB: in quattro luoghi della città troveranno posto altrettante originali installazioni site specific realizzate da artisti locali, ognuno dei quali ha scelto materiali e forme diverse per rappresentare il suo "angelo del luogo".

Ogni sabato poi, alle ore 11, BZ Heartbeat presenta lo spettacolo su ghiaccio "Lo Schiaccianoci" in collaborazione con Bolzano On Ice nel bellissimo patinoire allestito nella piazza del Municipio. Mentre Piazza del Grano ospiterà il consueto mercatino solidale.



