Rientra in Italia dopo l'espulsione, arrestato a Rovereto

I carabinieri di Rovereto hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 40 anni, già destinatario di un provvedimento di respingimento dal territorio nazionale con conseguente rimpatrio avvenuto nel febbraio 2022, il quale aveva trasgredito a tale divieto rientrando in Italia prima del previsto periodo di anni 3 e senza l'autorizzazione al reingresso.

Il tunisino è stato sorpreso durante le fasi di arresto di un altro cittadino straniero colpito da ordine di custodia cautelare in carcere per spaccio. Nei loro confronti sono state attivate le consuete procedure di identificazione, al termine delle quali, lo spacciatore è stato trasferito alla Casa Circondariale di Trento, mentre il quarantenne, una volta convalidato l'arresto dal Tribunale di Rovereto, è stato accompagnato presso un centro di permanenza in attesa del rimpatrio.



