Provincia Bolzano parteciperà a ricostruzione del rifugio Europa

La Provincia di Bolzano parteciperà con 4,2 milioni di euro alla ricostruzione del rifugio Europa. La particolarità di questo rifugio sulla cresta di confine è che si trova metà in Italia e metà in Austria.

Inizieranno nel 2024 i lavori, resi necessari per motivi statici, che dureranno tre anni. Il club alpino tedesco, responsabile della struttura, si farà carico del 52% dei costi complessivi di 8,5 milioni di euro, mentre il 48% sarà sostenuto dalla Provincia di Bolzano, ha riferito l'assessore Massimo Bessone.

Il rifugio alpino Europa a quota 2.693 metri, originariamente denominato “Landshuter Hütte, è stato costruito nel 1899 dalla sezione Landshut del club alpino “D. u. Ö. AV”. Dopo la fine della Prima guerra mondiale il nuovo confine di Stato tra l’Austria e l’Italia venne tracciato attraverso il rifugio. Oggi il rifugio è gestito congiuntamente dal CAI di Vipiteno e dal DAV di Landshut. La Giunta Provinciale aveva deciso nel 2020 di acquistare parte del rifugio alpino ubicata sul lato altoatesino e di approvare un protocollo d’intesa per la futura gestione, compresa la ricostruzione del rifugio, i cui lavori dovrebbero cominciare nel 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA