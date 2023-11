Kompatscher da Van der Bellen, 'serve giunta stabile a Bolzano'

Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, è stato ricevuto a Vienna dal presidente federale Alexander Van der Bellen e dal ministro degli Esteri, Alexander Schallenberg. Durante i colloqui si è discusso dell'attuale situazione politica in Alto Adige dopo le elezioni provinciali e della prossima formazione della Giunta provinciale. Kompatscher ha inoltre informato le sue controparti politiche a Vienna sullo stato di avanzamento del ripristino delle competenze autonomistiche nello spirito della composizione della controversia internazionale firmata nel 1992.

Il presidente della Provincia ha sottolineato a Van der Bellen e a Schallenberg, l'importanza di trovare una maggioranza di Giunta stabile e il più ampio consenso politico possibile per poter tornare a lavorare concretamente e nell'interesse dei cittadini. "I risultati delle elezioni provinciali aprono un ampio ventaglio di possibilità e per creare condizioni di governo stabili occorrerà una riflessione chiara e obiettiva e una disponibilità al compromesso", ha spiegato. Egli si è detto fiducioso che questo obiettivo possa essere raggiunto.

"La nostra autonomia è il risultato di una straordinaria disponibilità al compromesso e di una straordinaria capacità di negoziazione. È particolarmente importante ora proseguire sulla strada già intrapresa per ripristinare l'autonomia unendo le forze", ha sottolineato Kompatscher. Egli ha riferito sullo stato dei negoziati con il Governo a Roma e sul disegno di legge costituzionale presentato congiuntamente dalle Regioni e dalle Province autonome alla presidente del Consiglio dei ministri all'inizio di ottobre. Kompatscher ha sottolineato l'importanza del costante scambio d'informazioni con le istituzioni austriache.



