In Trentino oltre 28mila persone affette da diabete

In Trentino sono 28.500 le persone affette da diabete, il 58% con un'età superiore ai 70 anni. Il dato è riportato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (Apss), in occasione della Giornata mondiale del diabete, il 14 novembre.

I pazienti affetti da diabete mellito sono circa 27.100, il 5,5% della popolazione totale. Negli ultimi due anni vi è stato un incremento di circa 1.400 casi, sia per un aumento dell'incidenza della malattia, sia per una maggior sopravvivenza grazie al miglioramento delle cure.

I pazienti con diabete tipo 2 rappresentano una categoria eterogenea: si tratta di persone che seguono un trattamento basato sulla sola dieta e attività fisica, pazienti con trattamenti farmacologici complessi e innovativi o persone in trattamento insulinico intensivo. Spesso si tratta di pazienti con altri fattori di rischio e malattie associate.

Sono invece circa 1.400 i pazienti affetti da diabete di tipo 1, il 5% della popolazione diabetica. Tutti i pazienti affetti da diabete di tipo 1, per lo più giovani, sottoposti a terapia insulinica intensiva, sono seguiti dagli ambulatori diabetologici dell'Apss. Viene seguita dai centri diabetologici anche la metà circa dei pazienti affetti da diabete di tipo 2, in collaborazione con i medici di medicina generale.

Gli ambulatori diabetologici trentini registrano circa 20mila visite all'anno e seguono anche le pazienti affette da diabete in gravidanza. L'Apss, in collaborazione con TrentinoSalute4.0 ,ha attivato il progetto di ricerca Telemechron, che prevede l'utilizzo della piattaforma digitale TreC Diabete per ottimizzare il monitoraggio dei pazienti a domicilio.

Per la Giornata mondiale del diabete, dal 12 al 18 novembre sono previste diverse iniziative sul territorio per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione del diabete e offrire attività di screening.



