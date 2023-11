Fugatti, obiettivo riaprire Ss350 Val d'Astico per l'8 dicembre

"L'obiettivo che ci poniamo, percorribile se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, è quello di riaprire per l'8 di dicembre, almeno con un senso unico alternato. Ci sono due tipi di interventi: uno di messa in sicurezza, con demolizione della roccia rimasta, e poi c'è un intervento di ripristino della sede stradale. Ci sono quindi due imprese che sono già state individuate". Così, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso del sopralluogo con i tecnici provinciali e gli amministratori locali sulla Strada statale 350 Val d'Astico, nel Comune di Folgaria. La strada è chiusa per una frana causata dal maltempo dei giorni scorsi.

"Siamo già al lavoro, tenendo conto del particolare che l'Altipiano vive, essendo l'utilizzo della strada centrale per la stagione turistica invernale. Siamo in contatto con la Regione Veneto, che verrà informata anche di questa situazione", ha detto Fugatti.

Nel pomeriggio, alle ore 15, Fugatti incontrerà la vicepresidente della Regione Veneto, Elisa De Berti, e gli amminstratori locali per discutere dell'interruzione della Gardesana occidentale (Ss45 bis) a causa di una frana in località Tempesta.



