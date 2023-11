Kompatscher alla commissione Ue, su lupi 'fate in fretta'

"La Commissione europea aveva annunciato l'intenzione di fare un censimento dei lupi presenti sui vari territori in Europa, per capire se c'è ancora il rischio di estinzione. Andiamo a Bruxelles a spingere, a dire fate in fretta, perché a noi risulta che quel rischio da tempo non c'è più". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, che la prossima settimana, con l'eurodeputato Svp, Heinrich Dorfmann, avrà degli incontri al gabinetto della Commissione europea per parlare, fra gli altri temi, anche della gestione del lupo.

"Solleciteremo questa attività di censimento - ha aggiunto Kompatscher - la sosteniamo, chiedendo poi anche di trarne le conclusioni, cioè di adottare, poi, una misura che abbassi il livello di protezione, portando il lupo dall'Allegato 4 all'Allegato 5, nel quale ci sono una serie di altri animali protetti che noi stiamo già gestendo sul nostro territorio senza alcuna critica, neanche da parte dei protezionisti. Sappiamo che la nostra attività venatoria viene spesso considerata un modello anche in Italia".



