Meteo in Trentino Alto Adige, dopo il sole torna la pioggia

Il tempo in Trentino Alto Adige sarà freddo e soleggiato per la giornata di oggi, con una nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Si prevedono invece precipitazioni diffuse a partire dalla sera a causa di una nuova depressione che interesserà l'area del Mediterraneo nella notte fra sabato e domenica.

In Alto Adige il tempo sarà generalmente soleggiato salvo la presenza di nubi basse in Alta Val d'Isarco e Val Pusteria. Nel corso della giornata vi sarà un nuovo aumento della copertura nuvolosa con precipitazioni dalla sera. Il limite delle nevicate fra 800 e 1.200 metri. Le temperature massime saranno comprese tre i 4 e i 10 gradi.

In Trentino il tempo sarà soleggiato freddo con annuvolamenti dal pomeriggio e precipitazioni diffuse dalla sera. La quota neve inizialmente oltre 1.300-1.500 metri sarà in aumento nella notte fino a 1.800. Le temperature massime sono in aumento, comprese tra i 4 e i 15 gradi.



