Nordio, da Usa interessamento a caso Forti, ma è materia statale

"Il collega ha assicurato il massimo interessamento per la risoluzione di questo problema, che però non è di competenza del governo federale, il quale ha fatto e sta facendo il possibile nei confronti del governatore che è competente per il caso" di Chico Forti. Lo afferma il ministro della Giustizia Carlo Nordio. A chi gli chiedeva dei timori americani sulla possibilità che Forti in Italia non sconti tutta la pena, Nordio ha detto: "Gli americani hanno buona memoria, ricordano benissimo quando Silvia Baraldini è stata estradata con la promessa di far espiare la pena in Italia ed è stata poi accolta con tutti gli onori dai miei predecessori. Loro queste cose se le ricordano, sta a noi cercare adesso di rassicurarli. Con il governo federale lo abbiamo fatto, dovremmo farlo con il governo dello stato e questo è un compito che andrà continuamente trattato anche a livelli maggiori del mio".



