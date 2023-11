Sinner, 'dispiaciuto per il ritiro ma poco tempo per riposare'

"Sono dispiaciuto di annunciare che mi ritiro dalla partita di oggi a Bercy. Ho finito il match quando erano quasi le 3 del mattino e sono andato a letto solo qualche ora più tardi. Avevo meno di 12 ore per riposarmi e preparare la prossima partita. Devo prendere la decisione giusta per la mia salute e il mio corpo": così con un post sul suo profilo di X (l'ex twitter) Jannik Sinner. "Le settimane a venire con le Atp Finals in casa e la Coppa Davis saranno importantissime - ha aggiunto - ora mi concentro sulla preparazione di questi importanti eventi. Ci vediamo a Torino! Forza!" Sinner, in mattinata, si era mostrato molto critico nei confronti dell'organizzazione del Masters 1000 parigino, che ha programmato ben sei partite dalle 11 in poi sul Centrale, partite che poi si protraggono fino a notte inoltrata.

Una situazione al limite commentata così, sui social, dall'allenatore di Sinner, Darren Cahill: "Felice per la vittoria di Jannik, ma non c'è nessuna attenzione per il benessere dei giocatori col programma di Parigi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA