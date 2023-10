Maltempo: riaperta l'autostrada al Brennero dopo frana in Tirolo

L'autostrada del Brennero che era stata chiusa a nord del confine di Stato per una frana che si è abbattuta nella notte sull'arteria sul territorio austriaco, è stata riaperta parzialmente. Si circola su una corsia di marcia, ma la coda di mezzi pesanti in direzione Brennero nel frattempo ha raggiunto Chiusa.

L'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha raggiunto le Alpi ha causato una frana fra il passo del Brennero e il lago Brennersee che si è riversata sull'autostrada A13 in Tirolo.





