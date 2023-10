Jannik Sinner batte Andrej Rublev e si qualifica per la finale del torneo Atp 500 di Vienna.

L'azzurro, numero 4 Atp, si è imposto in due set, per 7-5 7-6 (7-5), sul russo n.5.

In finale, Sinner sfiderà il russo Daniil Medvedev, numero 3 al mondo, che ha superato il greco Stefanos Tsitsipas per 6-4 7-6.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA