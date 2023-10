Ridefinita la Giunta comunale di Trento, tre nuovi ingressi

Ridefinita la Giunta comunale di Trento, dopo l'elezione in Consiglio provinciale degli assessori Chiara Maule, Mariachiara Franzoia e del vicesindaco Roberto Stanchina. Il primo cittadino, Franco Ianeselli, ha ufficializzato l'ingresso nell'esecutivo dei consiglieri Giulia Casonato (Futura), già sindaca della notte, Alberto Pedrotti (Campobase) e Italo Gilmozzi (Pd). La carica di vicesindaca, invece, è stata affidata all'assessore Elisabetta Bozzarelli,.

A Casonato sono state affidate le deleghe relative all'ambiente, alla sostenibilità, al verde ed energia, alla transizione digitale, ai beni comuni, alle pari opportunità e all'Azienda forestale. Manterrà anche le competenze relative alla socialità notturna e alla viabilità.

Pedrotti, ex presidente della circoscrizione di Sardagna, si occuperà invece di politiche sociali e abitative e di politiche giovanili. Gilmozzi, alla sua terza esperienza come assessore comunale a Trento, avrà infine competenza su circoscrizioni, edilizia pubblica, appalti, opere di urbanizzazione primaria, manutenzioni, protezione civile e agricoltura.

Le nuove nomine hanno portato anche ad un riassetto complessivo delle competenze, con Bozzarelli che perde la competenza sulle politiche giovanili, Ezio Facchin sull'ambiente, mentre gli assessori Monica Baggia e Salvatore Panetta acquisiscono rispettivamente il patrimonio e lo sviluppo economico la prima e i sani stili di vita il secondo. Ianeselli trattiene le competenze su bilancio, personale, diritti e cooperazione internazionale, società partecipate, polizia locale, comunicazione e rete civica, qualità, avvocatura, programmazione e pianificazione.



